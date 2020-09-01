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ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:58
Игорь Алексеевич выбора не было, не покупать же ваз за теже деньги, вот и стояли и в результате ланос настолько удешевели, что и его перестали брать
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omb
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:17
Вкладчик1234 написав:
и таврии берут
Игорь Алексеевич написав:
знатоки украинские.
забыли как хаяли ланос, а потом гребли его годами.
помню в городе вся набережная возле завода была заставлена этими ланосами.
трейлеры каждые 15 минут грузили и возили их по всей стране.
кричали - дорого, польские лучше, но очередь на украинские ланосы была такой, что салоны не успевали всех покупателей в сутки отпускать.
поэтому и сейчас будут брать и не надо ля...ля... ля...
. Для всяких курьерских доставок например.
Вполне можно было развивать линейку экономных малолитражек. Но это ж Украина
а в каком году была выпущена последняя таврия?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:26
Тракторист написав:
а в каком году была выпущена последняя таврия?...
Берут "из рук в руки".
Я имел ввиду, что даже "рынок" таких автомобилей существует, и на них еть спрос, даже на б.у.
Были бы новые - брали бы и новые. Да и можно было бы развивать эту линию. Запилить какую-то электро-версию, например
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:45
Вкладчик1234 написав: Тракторист написав:
а в каком году была выпущена последняя таврия?...
Берут "из рук в руки".
Я имел ввиду, что даже "рынок" таких автомобилей существует, и на них еть спрос, даже на б.у.
Были бы новые - брали бы и новые. Да и можно было бы развивать эту линию. Запилить какую-то электро-версию, например
прекращение производства Таврий - это была самая большая глупость ЗАЗа...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Нед 20 вер, 2020 19:42
omb написав:Игорь Алексеевич
выбора не было, не покупать же ваз за теже деньги, вот и стояли и в результате ланос настолько удешевели, что и его перестали брать
Для знатоков : первые ланосы в такси по 300-500 тысяч бомбили без ремонта.
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Ratatui
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Додано: Нед 20 вер, 2020 20:04
Ratatui знатокам подскажу, что первые ланосы были корейские и они ценились на протяжении всего периода
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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