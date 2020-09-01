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ЗАЗ оголосив про початок
виробництва автомобілів Renault

ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:58

Игорь Алексеевич выбора не было, не покупать же ваз за теже деньги, вот и стояли и в результате ланос настолько удешевели, что и его перестали брать
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:17

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:знатоки украинские.
забыли как хаяли ланос, а потом гребли его годами.
помню в городе вся набережная возле завода была заставлена этими ланосами.
трейлеры каждые 15 минут грузили и возили их по всей стране.
кричали - дорого, польские лучше, но очередь на украинские ланосы была такой, что салоны не успевали всех покупателей в сутки отпускать.
поэтому и сейчас будут брать и не надо ля...ля... ля... :P

и таврии берут. Для всяких курьерских доставок например.
Вполне можно было развивать линейку экономных малолитражек. Но это ж Украина

а в каком году была выпущена последняя таврия?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:26

  Тракторист написав:а в каком году была выпущена последняя таврия?...

Берут "из рук в руки".
Я имел ввиду, что даже "рынок" таких автомобилей существует, и на них еть спрос, даже на б.у.

Были бы новые - брали бы и новые. Да и можно было бы развивать эту линию. Запилить какую-то электро-версию, например
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:45

  Вкладчик1234 написав:
  Тракторист написав:а в каком году была выпущена последняя таврия?...

Берут "из рук в руки".
Я имел ввиду, что даже "рынок" таких автомобилей существует, и на них еть спрос, даже на б.у.

Были бы новые - брали бы и новые. Да и можно было бы развивать эту линию. Запилить какую-то электро-версию, например

прекращение производства Таврий - это была самая большая глупость ЗАЗа...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:42

  omb написав:Игорь Алексеевич выбора не было, не покупать же ваз за теже деньги, вот и стояли и в результате ланос настолько удешевели, что и его перестали брать


Для знатоков : первые ланосы в такси по 300-500 тысяч бомбили без ремонта.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:04

Ratatui знатокам подскажу, что первые ланосы были корейские и они ценились на протяжении всего периода
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:43

  omb написав:Ratatui знатокам подскажу, что первые ланосы были корейские и они ценились на протяжении всего периода


Да вы знаток я вас поздравляю. Только и наши лупили не меньше.Пока не начали наш двигатель пихать. Но в рено он точно не попадет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:06

Ratatui к двигателю 1.6 и 1.5 и не было вопросов, вопросы были к кузову и качеству сборки
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:29

  omb написав:Ratatui к двигателю 1.6 и 1.5 и не было вопросов, вопросы были к кузову и качеству сборки

Было дело, у одного гниёт у другого нет, хотя один завод делал. Плавающее качество _)
alex_dvornichenko
 
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