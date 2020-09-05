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Керівників "Мотор Січі" хочуть зобов'язати компенсувати...
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:47
Пропонуємо до обговорення:
В Господарський суд Запорізької області надійшов позов до топ-менеджерів ВАТ "Мотор Січ" від одного з акціонерів з вимогою компенсувати підприємству збитки, завдані операціями по незаконному виведенню коштів з їх наступним протиправним переведенням на суму 438 млн грн.
Дивися повний текст Керівників \"Мотор Січі\" хочуть зобов'язати компенсувати збиток майже в 500 млн грн
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R2
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:48
Тобто продаж китайцям і весь цей галас з необхідністю додаткових інвестицій -- це замітання слідів.
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svyatoslav_hromyak
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