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Доступність оренди житла в
містах України (інфографіка)

Доступність оренди житла в містах України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:56

Доступність оренди житла в містах України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Восени попит на знімне житло досягає свого піку.

Дивися повний текст Доступність оренди житла в містах України (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:56

Вартість оренди Львів: 1кім 5000грн; 2кім 7500грн; 3кім 10000грн!
vstarosta2020
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