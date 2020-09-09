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Доступність оренди житла в
містах України (інфографіка)

Доступність оренди житла в містах України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:56

Доступність оренди житла в містах України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Восени попит на знімне житло досягає свого піку.

Дивися повний текст Доступність оренди житла в містах України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:56

Вартість оренди Львів: 1кім 5000грн; 2кім 7500грн; 3кім 10000грн!
vstarosta2020
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:19

ця "середня вартість оренди" - взагалі ні про що... Ті, хто понакупляв квартири в Києві в новобудовах для інвестиції, місяцями шукають орендарів на за $1'000-$2'000 (іноді більше $10'000. А квартири за 6-10 тыс. грн. розходяться швидше. От ы виходить "середня" на 13 тыс.грн., хоча зараз навыть на Печерську можна зняти 1-к за 8-10.тыс.грн не напружуючись
malkaum
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:08

Снимаю в Киеве на Сырце однокомнатную 39 м. кв. в хорошем состоянии за 8 000 грн. От метро 7 минут пешего хода. И не могу сказать, что плачу мало. Обычная цена для этого района.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:19

Всі кричать, що ми погано живемо. Що квартиру нереально купити. Не видно світла вкінці тунелю. От в Польщі зарплатня 900Є, а в Німеччині 1600Є. От би нам таку зарплатню. Зажили б. З їх зарплатнею тут зажили б. А там це та сама оренда на все життя (і в них це вважається за прогресивний погляд на життя, а в нас безвихідним положенням). Саме тому і багато на тій різниці зарплатні та з відкриттям безвізу вже придбав для своєї сім'ї тут квартиру (в тих же обласних центрах) - стаття про це. Тил закритий, можна і повертатись. Бо влізати в їх майже безвідсоткову іпотеку, але з захмарною вартістю житла і працювати на неї ще 20 років не у всіх бажання є.
RO41m
 
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