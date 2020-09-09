Восени попит на знімне житло досягає свого піку.
Дивися повний текст Доступність оренди житла в містах України (інфографіка).
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:56
Доступність оренди житла в містах України (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доступність оренди житла в містах України (інфографіка).
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:19
ця "середня вартість оренди" - взагалі ні про що... Ті, хто понакупляв квартири в Києві в новобудовах для інвестиції, місяцями шукають орендарів на за $1'000-$2'000 (іноді більше $10'000. А квартири за 6-10 тыс. грн. розходяться швидше. От ы виходить "середня" на 13 тыс.грн., хоча зараз навыть на Печерську можна зняти 1-к за 8-10.тыс.грн не напружуючись
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:08
Снимаю в Киеве на Сырце однокомнатную 39 м. кв. в хорошем состоянии за 8 000 грн. От метро 7 минут пешего хода. И не могу сказать, что плачу мало. Обычная цена для этого района.
Додано: Чет 10 вер, 2020 14:19
Всі кричать, що ми погано живемо. Що квартиру нереально купити. Не видно світла вкінці тунелю. От в Польщі зарплатня 900Є, а в Німеччині 1600Є. От би нам таку зарплатню. Зажили б. З їх зарплатнею тут зажили б. А там це та сама оренда на все життя (і в них це вважається за прогресивний погляд на життя, а в нас безвихідним положенням). Саме тому і багато на тій різниці зарплатні та з відкриттям безвізу вже придбав для своєї сім'ї тут квартиру (в тих же обласних центрах) -
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