Починати власний бізнес в Україні було і, на жаль, залишається не так легко.
Дивися повний текст Любов Войцеховська: «Вистрілити собі в ногу», або Як Україна «виганяє» стартаперів.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:42
Любов Войцеховська: «Вистрілити собі в ногу», або Як...
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Дивися повний текст Любов Войцеховська: «Вистрілити собі в ногу», або Як Україна «виганяє» стартаперів.
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:43
Автор статьи имеет ли какое-либо отношение к Анатолию Петровичу Войцеховскому, известному «старт-аперу» в сфере киевской застройки?
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