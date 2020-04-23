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Любов Войцеховська: «Вистрілити
собі в ногу», або Як...

Любов Войцеховська: «Вистрілити собі в ногу», або Як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:42

Любов Войцеховська: «Вистрілити собі в ногу», або Як...

Пропонуємо до обговорення:
Починати власний бізнес в Україні було і, на жаль, залишається не так легко.

Дивися повний текст Любов Войцеховська: «Вистрілити собі в ногу», або Як Україна «виганяє» стартаперів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:43

Автор статьи имеет ли какое-либо отношение к Анатолию Петровичу Войцеховскому, известному «старт-аперу» в сфере киевской застройки?
mazurkevych
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