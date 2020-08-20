У розпал сезону, зазначають експерти, суми в платіжках можуть вирости приблизно на 15%.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:33
Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
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Дивися повний текст Українці платитимуть за опалення за новими тарифами.
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