У розпал сезону, зазначають експерти, суми в платіжках можуть вирости приблизно на 15%.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:33
Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платитимуть за опалення за новими тарифами.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:36
С учетом цены за доставку, разбросанную на год, цены не намного ниже, чем пару лет назад. Теперь, если еще повысить на 15-20%, то где обещанное "понижение" цены. Субсидии существенно сокращены. Украинский газ во внимание не принимается, вернее он уже не украинский. При этом отказаться от центрального отопления или даже поставить индивидуальные приборы учета в квартире нельзя без согласия 50% квартир, что в большинстве домов нереально. Украинцам навязываются непосильные услуги, а потом за их неуплату грозятся начислять штраф, высчитывать с заработной платы и запретить выезд за границу.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:55
Украина обладает природными хранилищами газа, что позволяет покупать его летом по низкой цене, а зимой пользоваться. Но конечно же, олигарки, Коболевы с миллионными зарплатами будут зимой впаривать газ по мировым ценам населению.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:57
Re: Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
Что такое "природное хранилище газа"?
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