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Українці платитимуть за
опалення за новими тарифами

Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:33

Українці платитимуть за опалення за новими тарифами

Пропонуємо до обговорення:
У розпал сезону, зазначають експерти, суми в платіжках можуть вирости приблизно на 15%.

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R2
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Да уже поняли. Все по принципу "Собака лает, караван идет" :)
Igorten
 
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С учетом цены за доставку, разбросанную на год, цены не намного ниже, чем пару лет назад. Теперь, если еще повысить на 15-20%, то где обещанное "понижение" цены. Субсидии существенно сокращены. Украинский газ во внимание не принимается, вернее он уже не украинский. При этом отказаться от центрального отопления или даже поставить индивидуальные приборы учета в квартире нельзя без согласия 50% квартир, что в большинстве домов нереально. Украинцам навязываются непосильные услуги, а потом за их неуплату грозятся начислять штраф, высчитывать с заработной платы и запретить выезд за границу.
ygn
 
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Украина обладает природными хранилищами газа, что позволяет покупать его летом по низкой цене, а зимой пользоваться. Но конечно же, олигарки, Коболевы с миллионными зарплатами будут зимой впаривать газ по мировым ценам населению.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:57

Re: Українці платитимуть за опалення за новими тарифами

Zebra написав:Украина обладает природными хранилищами газа, что позволяет покупать его летом по низкой цене, а зимой пользоваться. Но конечно же, олигарки, Коболевы с миллионными зарплатами будут зимой впаривать газ по мировым ценам населению.
Что такое "природное хранилище газа"?
Faceless
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