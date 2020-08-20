У розпал сезону, зазначають експерти, суми в платіжках можуть вирости приблизно на 15%.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:33
Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платитимуть за опалення за новими тарифами.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:36
С учетом цены за доставку, разбросанную на год, цены не намного ниже, чем пару лет назад. Теперь, если еще повысить на 15-20%, то где обещанное "понижение" цены. Субсидии существенно сокращены. Украинский газ во внимание не принимается, вернее он уже не украинский. При этом отказаться от центрального отопления или даже поставить индивидуальные приборы учета в квартире нельзя без согласия 50% квартир, что в большинстве домов нереально. Украинцам навязываются непосильные услуги, а потом за их неуплату грозятся начислять штраф, высчитывать с заработной платы и запретить выезд за границу.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:55
Украина обладает природными хранилищами газа, что позволяет покупать его летом по низкой цене, а зимой пользоваться. Но конечно же, олигарки, Коболевы с миллионными зарплатами будут зимой впаривать газ по мировым ценам населению.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:57
Re: Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
Что такое "природное хранилище газа"?
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:34
Щось не бачу, щоб ті залізобетонні коробки, збудовані ще в часи союзу хтось поспішав утеплювати. Мало ж би бути вигідно, чи не так?
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:10
Такое впечетление, что команда Зеленского, по уровню тарифов и воровства, пытается обогнать команду Порошенка!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20
"хтось" -- это "хто"?
"ямковое" утепление много кто делает. У некоторых ОСМД тоже получилось полностью утеплить. Почему все дома не "покрыты"? -- так это же 5-ю точку от дивана отрывать нужно и что-то делать, как минимум на "теплые кредиты" подписываться...
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:46
Природні родовища газу, з яких газ раніше викачали та залишились умовно підземні пусті резервуари, в які тепер можна закачувати газ для зберігання. Купувати в несезон на низькій ціні, закачувати туди, та використовувати в сезон - на високій ціні.. Десь так.
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