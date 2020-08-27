Не природное, а подземное.
Вот здесь почитайте как в Украине с этим обстоят дела:
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:50
Не природное, а подземное.
Вот здесь почитайте как в Украине с этим обстоят дела:
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:00
Не так. Как показала практика - если утеплиться и снизить потребление тепла, то большие потери тепла по теплотрассе всё равно никуда не деваются и их ТЭЦ закладывают в тарифы (просто их тупо повышают), поэтому начинать надо с отключения от централизованного отопления и перехода на индивидуальное или когда одна котельная на один дом (чтобы убрать из цепочки длинные теплотрассы). Тогда ещё и регулировать температуру в помещении можно: понижать, когда никого нет и нагревать, когда кто-то приходит - это тоже экономит. Так что отдельно взятое утепление не есть решением задачи экономии денег. Это комплексный процесс.
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:37
по всем долгам по отоплению обращайтесь к Порошенко, Гройсману и Яценюку. Пускай со своих денег и платят.
Додано: Чет 10 вер, 2020 21:02
Как вышло, что народом построенное и налаженое отопление прихватизировала ОПгруппировка Ах...ДТЭК? Почему президент, СБУ и МВД не работают над возвратом народной собственности народу? Или можновладци в доле? Поэтому и тарифы. Президент, де вы? Вам х... орошо?
Додано: Чет 10 вер, 2020 21:35
Re: Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
Платить снова "по-новому", но бабки рубят по старому.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 21:53
А в прошлом году, когда газ подешевел втрое, снизить отопление "забыли".
Додано: Чет 10 вер, 2020 22:19
Они закупают весь газ на год вперед по одной цене. Так какого она может меняться каждый месяц?
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