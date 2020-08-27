Українці платитимуть за опалення за новими тарифами

Додано: Чет 10 вер, 2020 18:00

svyatoslav_hromyak написав: Щось не бачу, щоб ті залізобетонні коробки, збудовані ще в часи союзу хтось поспішав утеплювати. Мало ж би бути вигідно, чи не так? Щось не бачу, щоб ті залізобетонні коробки, збудовані ще в часи союзу хтось поспішав утеплювати. Мало ж би бути вигідно, чи не так?

Не так. Как показала практика - если утеплиться и снизить потребление тепла, то большие потери тепла по теплотрассе всё равно никуда не деваются и их ТЭЦ закладывают в тарифы (просто их тупо повышают), поэтому начинать надо с отключения от централизованного отопления и перехода на индивидуальное или когда одна котельная на один дом (чтобы убрать из цепочки длинные теплотрассы). Тогда ещё и регулировать температуру в помещении можно: понижать, когда никого нет и нагревать, когда кто-то приходит - это тоже экономит. Так что отдельно взятое утепление не есть решением задачи экономии денег. Это комплексный процесс.