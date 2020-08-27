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Українці платитимуть за
опалення за новими тарифами

Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:50

  Faceless написав:
Zebra написав:Украина обладает природными хранилищами газа, что позволяет покупать его летом по низкой цене, а зимой пользоваться. Но конечно же, олигарки, Коболевы с миллионными зарплатами будут зимой впаривать газ по мировым ценам населению.
Что такое "природное хранилище газа"?

Не природное, а подземное.

Вот здесь почитайте как в Украине с этим обстоят дела:
https://oil-gas.com.ua/stati/113-gde-uk ... j-gaz.html
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:00

  svyatoslav_hromyak написав:Щось не бачу, щоб ті залізобетонні коробки, збудовані ще в часи союзу хтось поспішав утеплювати. Мало ж би бути вигідно, чи не так?

Не так. Как показала практика - если утеплиться и снизить потребление тепла, то большие потери тепла по теплотрассе всё равно никуда не деваются и их ТЭЦ закладывают в тарифы (просто их тупо повышают), поэтому начинать надо с отключения от централизованного отопления и перехода на индивидуальное или когда одна котельная на один дом (чтобы убрать из цепочки длинные теплотрассы). Тогда ещё и регулировать температуру в помещении можно: понижать, когда никого нет и нагревать, когда кто-то приходит - это тоже экономит. Так что отдельно взятое утепление не есть решением задачи экономии денег. Это комплексный процесс.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:37

по всем долгам по отоплению обращайтесь к Порошенко, Гройсману и Яценюку. Пускай со своих денег и платят.
censerus
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:02

Как вышло, что народом построенное и налаженое отопление прихватизировала ОПгруппировка Ах...ДТЭК? Почему президент, СБУ и МВД не работают над возвратом народной собственности народу? Или можновладци в доле? Поэтому и тарифы. Президент, де вы? Вам х... орошо?
svk_neo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:35

Re: Українці платитимуть за опалення за новими тарифами

Платить снова "по-новому", но бабки рубят по старому.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 21:53

А в прошлом году, когда газ подешевел втрое, снизить отопление "забыли".
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:19

Они закупают весь газ на год вперед по одной цене. Так какого она может меняться каждый месяц?
alex7gk
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:10

..........В Украине последние четыре года в 80% городов тарифы на тепло не покрывают себестоимость, рассказывает директор Ассоциации “Энергоэффективные города Украины”. Коммунальные предприятия работали в минус, их приходилось дотировать......
Вот б...ь, вот сколько живу (более 60 лет) - столько и слышу :
1.В горсоветах нехватка денежных средств....для всего.(кроме своей зарплаты).
2.ЖКУ - всегда в убытке. (это при их то средней зарплате).
3.Общественный транспорт в убытке....всегда.
4.Произвести капитальный ремонт дорог - не хватает средств ...всегда.
И т.д. и т.п.
ВОПРОС:
Доживу ли я, до дого момента ,когда В САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ,будет хватать хоть на что-то?
ttt2022
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:32

:(
  Viz написав:
  Faceless написав:
Zebra написав:Украина обладает природными хранилищами газа, что позволяет покупать его летом по низкой цене, а зимой пользоваться. Но конечно же, олигарки, Коболевы с миллионными зарплатами будут зимой впаривать газ по мировым ценам населению.
Что такое "природное хранилище газа"?


Природні родовища газу, з яких газ раніше викачали та залишились умовно підземні пусті резервуари, в які тепер можна закачувати газ для зберігання. Купувати в несезон на низькій ціні, закачувати туди, та використовувати в сезон - на високій ціні.. Десь так.


точнее, в несезон низкое потребление газа, поэтому его излишек и закачивают в хранилища. скважина дает же газ равномерно круглый год, и ее никак не прикрутишь))) цена - это следствие
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:33

  alex7gk написав:Они закупают весь газ на год вперед по одной цене. Так какого она может меняться каждый месяц?


газ закачивается каждый месяц. у большинства продавцов цена спотовая, а соответственно в разные месяца она разная.
Shaman
 
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  #<123>
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