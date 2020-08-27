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Українці платитимуть за
опалення за новими тарифами

Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:37

  hxbbgaf написав:А в прошлом году, когда газ подешевел втрое, снизить отопление "забыли".


снизили, но не настолько, насколько подешевел газ :wink:
единственный отмаз - газ начали закупать с весны, когда еще была высокая цена - а обвал цен прошел осенью. хотели как лучше, получилось...
Shaman
 
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