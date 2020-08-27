Українці платитимуть за опалення за новими тарифами

снизили, но не настолько, насколько подешевел газ
единственный отмаз - газ начали закупать с весны, когда еще была высокая цена - а обвал цен прошел осенью. хотели как лучше, получилось...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:37
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