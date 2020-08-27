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Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:37
hxbbgaf написав:
А в прошлом году, когда газ подешевел втрое, снизить отопление "забыли".
снизили, но не настолько, насколько подешевел газ
единственный отмаз - газ начали закупать с весны, когда еще была высокая цена - а обвал цен прошел осенью. хотели как лучше, получилось...
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Shaman
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:26
Grover написав: svyatoslav_hromyak написав:
Щось не бачу, щоб ті залізобетонні коробки, збудовані ще в часи союзу хтось поспішав утеплювати. Мало ж би бути вигідно, чи не так?
Не так. Как показала практика - если утеплиться и снизить потребление тепла, то большие потери тепла по теплотрассе всё равно никуда не деваются и их ТЭЦ закладывают в тарифы (просто их тупо повышают), поэтому начинать надо с отключения от централизованного отопления и перехода на индивидуальное или когда одна котельная на один дом (чтобы убрать из цепочки длинные теплотрассы). Тогда ещё и регулировать температуру в помещении можно: понижать, когда никого нет и нагревать, когда кто-то приходит - это тоже экономит. Так что отдельно взятое утепление не есть решением задачи экономии денег. Это комплексный процесс.
Одна котельная на дом - это круто. Вопрос - где набрать эти котельни? Мало того, что на их строительство нужны деньги, так в спальных районах места, где и построить просто нет.
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vetka
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:41
Це покращення не хвилюйтесь.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:43
vetka написав:
Одна котельная на дом - это круто. Вопрос - где набрать эти котельни? Мало того, что на их строительство нужны деньги, так в спальных районах места, где и построить просто нет.
Есть большое количество компактных котелен которые монтируются на крыше, тут только вопрос в финансах, вот где набрать столько бабла ?!
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alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:44
Shaman написав: hxbbgaf написав:
А в прошлом году, когда газ подешевел втрое, снизить отопление "забыли".
снизили, но не настолько, насколько подешевел газ
единственный отмаз - газначали закупать с весны, когда еще была высокая цена
[/i] - а обвал цен прошел осенью. хотели как лучше, получилось...
И если им давали премии за удачные сделки, то где штрафы за неудачные сделки?
Пусть тогда Кобалев отдает миллионы премий полученные раннее.
Это логично.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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Lion+
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