RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці платитимуть за
опалення за новими тарифами

Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:37

  hxbbgaf написав:А в прошлом году, когда газ подешевел втрое, снизить отопление "забыли".


снизили, но не настолько, насколько подешевел газ :wink:
единственный отмаз - газ начали закупать с весны, когда еще была высокая цена - а обвал цен прошел осенью. хотели как лучше, получилось...
Shaman
 
Повідомлень: 465
З нами з: 29.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:26

  Grover написав:
  svyatoslav_hromyak написав:Щось не бачу, щоб ті залізобетонні коробки, збудовані ще в часи союзу хтось поспішав утеплювати. Мало ж би бути вигідно, чи не так?

Не так. Как показала практика - если утеплиться и снизить потребление тепла, то большие потери тепла по теплотрассе всё равно никуда не деваются и их ТЭЦ закладывают в тарифы (просто их тупо повышают), поэтому начинать надо с отключения от централизованного отопления и перехода на индивидуальное или когда одна котельная на один дом (чтобы убрать из цепочки длинные теплотрассы). Тогда ещё и регулировать температуру в помещении можно: понижать, когда никого нет и нагревать, когда кто-то приходит - это тоже экономит. Так что отдельно взятое утепление не есть решением задачи экономии денег. Это комплексный процесс.

Одна котельная на дом - это круто. Вопрос - где набрать эти котельни? Мало того, что на их строительство нужны деньги, так в спальных районах места, где и построить просто нет.
vetka
 
Повідомлень: 6533
З нами з: 04.03.14
Подякував: 406 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:41

Це покращення не хвилюйтесь.
Lion+
 
Повідомлень: 1902
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:43

  vetka написав:Одна котельная на дом - это круто. Вопрос - где набрать эти котельни? Мало того, что на их строительство нужны деньги, так в спальных районах места, где и построить просто нет.

Есть большое количество компактных котелен которые монтируются на крыше, тут только вопрос в финансах, вот где набрать столько бабла ?!
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 359
З нами з: 10.10.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:44

  Shaman написав:
  hxbbgaf написав:А в прошлом году, когда газ подешевел втрое, снизить отопление "забыли".


снизили, но не настолько, насколько подешевел газ :wink:
единственный отмаз - газначали закупать с весны, когда еще была высокая цена[/i] - а обвал цен прошел осенью. хотели как лучше, получилось...



И если им давали премии за удачные сделки, то где штрафы за неудачные сделки?
Пусть тогда Кобалев отдает миллионы премий полученные раннее.
Это логично. :idea:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1902
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання пенсій в Україні: скільки платитимуть по...
R2 » Чет 10 вер, 2020 22:25
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 22:25
Scotch
Українці стали менше купувати і продавати валюту
R2 » Чет 03 вер, 2020 11:52
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 11:58
vitaliian
Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки
R2 » Чет 27 сер, 2020 23:24
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 23:24
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18579)
11.09.2020 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.