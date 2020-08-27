Українці платитимуть за опалення за новими тарифами
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svyatoslav_hromyak написав:Щось не бачу, щоб ті залізобетонні коробки, збудовані ще в часи союзу хтось поспішав утеплювати. Мало ж би бути вигідно, чи не так?
Не так. Как показала практика - если утеплиться и снизить потребление тепла, то большие потери тепла по теплотрассе всё равно никуда не деваются и их ТЭЦ закладывают в тарифы (просто их тупо повышают), поэтому начинать надо с отключения от централизованного отопления и перехода на индивидуальное или когда одна котельная на один дом (чтобы убрать из цепочки длинные теплотрассы). Тогда ещё и регулировать температуру в помещении можно: понижать, когда никого нет и нагревать, когда кто-то приходит - это тоже экономит. Так что отдельно взятое утепление не есть решением задачи экономии денег. Это комплексный процесс.
Одна котельная на дом - это круто. Вопрос - где набрать эти котельни? Мало того, что на их строительство нужны деньги, так в спальных районах места, где и построить просто нет.
alex7gk написав:Они закупают весь газ на год вперед по одной цене. Так какого она может меняться каждый месяц?
газ закачивается каждый месяц. у большинства продавцов цена спотовая, а соответственно в разные месяца она разная.
Spot market data TTF 10.507 EURO/MWh https://www.powernext.com/spot-market-data Спотовая цена в пресловутом Роттердаме на сегодня (на голландской бирже). В более привычных единицах -111 Евро за 1000 м3/ч (131 доллар)