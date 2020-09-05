Держава не повинна позбавлятися від найдешевшої електроенергії в країні - атомної, тому необхідно завершити будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС.
Дивися повний текст Зеленський вважає за необхідне за п'ять років добудувати Хмельницьку АЕС.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:56
Зеленський вважає за необхідне за п'ять років добудувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський вважає за необхідне за п'ять років добудувати Хмельницьку АЕС.
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