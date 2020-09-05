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Зеленський вважає за необхідне
за п'ять років добудувати...

Зеленський вважає за необхідне за п'ять років добудувати...
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:56

Зеленський вважає за необхідне за п'ять років добудувати...

Пропонуємо до обговорення:
Держава не повинна позбавлятися від найдешевшої електроенергії в країні - атомної, тому необхідно завершити будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Дивися повний текст Зеленський вважає за необхідне за п'ять років добудувати Хмельницьку АЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:56

То зупиняють блоки, то добудовують, вже пора якось визначитись
svyatoslav_hromyak
 
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