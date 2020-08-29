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Партнер Xiaomi випустив складний
дрон, який поміститься...

Партнер Xiaomi випустив складний дрон, який поміститься...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:11

Партнер Xiaomi випустив складний дрон, який поміститься...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість дронів Xiaomi були випущені компанією Fimi Technology. Зараз виробник випустив першу модель під власним брендом. Цей дрон має назву Fimi X8 SE 2020 і вирізняється своєю компактністю.

Дивися повний текст Партнер Xiaomi випустив складний дрон, який поміститься в кишені (фото).
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