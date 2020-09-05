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Уряд подовжив на 6 місяців
мораторій на перевірки бізнесу

Уряд подовжив на 6 місяців мораторій на перевірки бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:25

Уряд подовжив на 6 місяців мораторій на перевірки бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в Плані пріоритетних дій уряду на 2020 рік.

Дивися повний текст Уряд подовжив на 6 місяців мораторій на перевірки бізнесу.
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Т.е. можно назад всех оформленных сотрудников уволить?
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