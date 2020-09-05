Про це йдеться в Плані пріоритетних дій уряду на 2020 рік.
Дивися повний текст Уряд подовжив на 6 місяців мораторій на перевірки бізнесу.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:25
Уряд подовжив на 6 місяців мораторій на перевірки бізнесу
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Дивися повний текст Уряд подовжив на 6 місяців мораторій на перевірки бізнесу.
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