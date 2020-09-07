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В Україні пропонують зважувати
автобуси з пасажирами

В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51

В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України має намір почати зважувати ще й пасажирський транспорт.

Дивися повний текст В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами.
R2
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