Уряд України має намір почати зважувати ще й пасажирський транспорт.
Дивися повний текст В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51
В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
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Дивися повний текст В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами.
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