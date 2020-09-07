Уряд України має намір почати зважувати ще й пасажирський транспорт.
Дивися повний текст В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51
В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами.
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:35
задача водителя управлять транспортным средством. а не принимать за проезд и пересчитывать пассажиров
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:03
Re: В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
Осталось ввести весовую норму для самих пассажиров. Кто ее превышает, оплачивает вдвойне, а то и втройне.
Зе-Чмо
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:06
p_a_l, а кто не дотягивает - получает скидку.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20
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