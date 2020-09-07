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В Україні пропонують зважувати
автобуси з пасажирами

В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51

В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України має намір почати зважувати ще й пасажирський транспорт.

Дивися повний текст В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами.
R2
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задача водителя управлять транспортным средством. а не принимать за проезд и пересчитывать пассажиров
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:03

Re: В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами

Осталось ввести весовую норму для самих пассажиров. Кто ее превышает, оплачивает вдвойне, а то и втройне.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:06

p_a_l, а кто не дотягивает - получает скидку.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20

  p_a_l написав:Осталось ввести весовую норму для самих пассажиров. Кто ее превышает, оплачивает вдвойне, а то и втройне.

Кстати, это довольно логично. Особенно, если большинство сидений - двуместные.
Faceless
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