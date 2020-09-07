Уряд України має намір почати зважувати ще й пасажирський транспорт.
Дивися повний текст В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51
В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами.
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:35
задача водителя управлять транспортным средством. а не принимать за проезд и пересчитывать пассажиров
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:03
Re: В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
Осталось ввести весовую норму для самих пассажиров. Кто ее превышает, оплачивает вдвойне, а то и втройне.
Зе-Чмо
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:06
p_a_l, а кто не дотягивает - получает скидку.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:48
Какая логика?Это полнейший бред "профессионалов" далёких от транспорта.
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:55
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:59
надо взвешивать каждого пассажира перед посадкой и дифференцировать стоимость проезда от его веса, несправедливо когда кабан 140кг и девушка 50кг платят одинаково!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:12
Кабанов вообще на борт не брать Пусть пешком идут, для здоворья полезней.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:14
Вряд ли это от автобусов. Никакой живой массы ни в каком автобусе не хватит. Вот перегруженные фуры - да.
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