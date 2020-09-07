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В Україні пропонують зважувати
автобуси з пасажирами

В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51

В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України має намір почати зважувати ще й пасажирський транспорт.

Дивися повний текст В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:35

задача водителя управлять транспортным средством. а не принимать за проезд и пересчитывать пассажиров
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:03

Re: В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами

Осталось ввести весовую норму для самих пассажиров. Кто ее превышает, оплачивает вдвойне, а то и втройне.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:06

p_a_l, а кто не дотягивает - получает скидку.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20

  p_a_l написав:Осталось ввести весовую норму для самих пассажиров. Кто ее превышает, оплачивает вдвойне, а то и втройне.

Кстати, это довольно логично. Особенно, если большинство сидений - двуместные.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:48

Какая логика?Это полнейший бред "профессионалов" далёких от транспорта.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:55

  sena_2008atp написав:Какая логика?Это полнейший бред "профессионалов" далёких от транспорта.

Логика проста, как две копейки: броварской проспект, например, с колеями по 10см от перегруженных автобусов.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:59

  sal написав:задача водителя управлять транспортным средством. а не принимать за проезд и пересчитывать пассажиров

надо взвешивать каждого пассажира перед посадкой и дифференцировать стоимость проезда от его веса, несправедливо когда кабан 140кг и девушка 50кг платят одинаково!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:12

  vitaliian написав:кабан 140кг и девушка 50кг платят одинаково!


Кабанов вообще на борт не брать :) Пусть пешком идут, для здоворья полезней.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:14

  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:Какая логика?Это полнейший бред "профессионалов" далёких от транспорта.

Логика проста, как две копейки: броварской проспект, например, с колеями по 10см от перегруженных автобусов.

Вряд ли это от автобусов. Никакой живой массы ни в каком автобусе не хватит. Вот перегруженные фуры - да.
Faceless
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