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В Україні пропонують зважувати
автобуси з пасажирами

В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:07

  Faceless написав:
  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:Какая логика?Это полнейший бред "профессионалов" далёких от транспорта.

Логика проста, как две копейки: броварской проспект, например, с колеями по 10см от перегруженных автобусов.

Вряд ли это от автобусов. Никакой живой массы ни в каком автобусе не хватит. Вот перегруженные фуры - да.

Фуры теми рядами не ездят -- там постоянная тянучка "на трою" -- фуры первым-вторым рядом транзитом на бровары проходят.
И важна не столько масса, сколько давление. А оно раза в 3-4 превышает запланированное.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:10

  Faceless написав:
  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:Какая логика?Это полнейший бред "профессионалов" далёких от транспорта.

Логика проста, как две копейки: броварской проспект, например, с колеями по 10см от перегруженных автобусов.

Вряд ли это от автобусов. Никакой живой массы ни в каком автобусе не хватит. Вот перегруженные фуры - да.


Киев. м.Левобережная, остановка автобусов в самом начале Раисы Окипной. Прямо на остановке выдавлены ямы глубиной сантиметров 15 - в прошлом году еще была. Всю улицу капитально ремонтировали к евровидению. Асфальтировали новейшей техникой, специальные сетки в слои дороги клали, дорожники говорили, что и асфальт крутой стелят. И в принципе до конца Русановской набережной, претензий к нему нет. Но вот на остановках возле Левобережки - печаль.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:29

Re: физика

  Faceless написав:от автобусов. Никакой живой массы ни в каком автобусе не хватит.

Легко заметить очень глубокие колеи возле остановок, лежачих полиц. и светофоров.
При строительстве дорог это можно учитывать.
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