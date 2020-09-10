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В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:07
Faceless написав: _hunter написав: sena_2008atp написав:
Какая логика?Это полнейший бред "профессионалов" далёких от транспорта.
Логика проста, как две копейки: броварской проспект, например, с колеями по 10см от перегруженных автобусов.
Вряд ли это от автобусов. Никакой живой массы ни в каком автобусе не хватит. Вот перегруженные фуры - да.
Фуры теми рядами не ездят -- там постоянная тянучка "на трою" -- фуры первым-вторым рядом транзитом на бровары проходят.
И важна не столько масса, сколько давление. А оно раза в 3-4 превышает запланированное.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:10
Faceless написав: _hunter написав: sena_2008atp написав:
Какая логика?Это полнейший бред "профессионалов" далёких от транспорта.
Логика проста, как две копейки: броварской проспект, например, с колеями по 10см от перегруженных автобусов.
Вряд ли это от автобусов. Никакой живой массы ни в каком автобусе не хватит. Вот перегруженные фуры - да.
Киев. м.Левобережная, остановка автобусов в самом начале Раисы Окипной. Прямо на остановке выдавлены ямы глубиной сантиметров 15 - в прошлом году еще была. Всю улицу капитально ремонтировали к евровидению. Асфальтировали новейшей техникой, специальные сетки в слои дороги клали, дорожники говорили, что и асфальт крутой стелят. И в принципе до конца Русановской набережной, претензий к нему нет. Но вот на остановках возле Левобережки - печаль.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:29
Faceless написав:
от автобусов. Никакой живой массы ни в каком автобусе не хватит.
Легко заметить очень глубокие колеи возле остановок, лежачих полиц. и светофоров.
При строительстве дорог это можно учитывать.
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