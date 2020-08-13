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Закриті кордони: кого і як
пропускатимуть в Україну

Закриті кордони: кого і як пропускатимуть в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46

Закриті кордони: кого і як пропускатимуть в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Наявність підстав для пропуску іноземців на територію України перевіряється в пунктах пропуску при перевірці документів.

Дивися повний текст Закриті кордони: кого і як пропускатимуть в Україну.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46

Купил оборудование за границей. По контракту запуск наладчиками иностранцами. Приехать не могут, оборудование стоит. Этот простой пример показывает, как далеки те, кто устанавливает правила, от тех, кто за все проплачивает, налогоплательщиков-производственников.
alex77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:44

  alex77 написав:Купил оборудование за границей. По контракту запуск наладчиками иностранцами. Приехать не могут, оборудование стоит. Этот простой пример показывает, как далеки те, кто устанавливает правила, от тех, кто за все проплачивает, налогоплательщиков-производственников.

Зато на выборах даем им дорогу к кормушке, самолично и не задумываясь.
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