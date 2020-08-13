Наявність підстав для пропуску іноземців на територію України перевіряється в пунктах пропуску при перевірці документів.
Дивися повний текст Закриті кордони: кого і як пропускатимуть в Україну.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46
Закриті кордони: кого і як пропускатимуть в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закриті кордони: кого і як пропускатимуть в Україну.
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46
Купил оборудование за границей. По контракту запуск наладчиками иностранцами. Приехать не могут, оборудование стоит. Этот простой пример показывает, как далеки те, кто устанавливает правила, от тех, кто за все проплачивает, налогоплательщиков-производственников.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:44
Зато на выборах даем им дорогу к кормушке, самолично и не задумываясь.
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