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Рахункова палата повідомила,
на що пішли гроші з Фонду...

Рахункова палата повідомила, на що пішли гроші з Фонду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:09

Рахункова палата повідомила, на що пішли гроші з Фонду...

Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками фахівців Рахункової палати, в Фонді боротьби з COVID-19 вже недостатньо коштів для реалізації 3-х бюджетних програм.

Дивися повний текст Рахункова палата повідомила, на що пішли гроші з Фонду боротьби з коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:09

0.262/19.5 = 1%

Получается 99% - это нецелевая растрата бюджетных средств?
Амвросий
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