За розрахунками фахівців Рахункової палати, в Фонді боротьби з COVID-19 вже недостатньо коштів для реалізації 3-х бюджетних програм.
Дивися повний текст Рахункова палата повідомила, на що пішли гроші з Фонду боротьби з коронавірусом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:09
Рахункова палата повідомила, на що пішли гроші з Фонду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рахункова палата повідомила, на що пішли гроші з Фонду боротьби з коронавірусом.
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:09
0.262/19.5 = 1%
Получается 99% - это нецелевая растрата бюджетных средств?
|