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Україна зайняла останнє місце за рівнем економічної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:48
Пропонуємо до обговорення:
Україна піднялася на сім позицій з 138 на 131 місце у рейтингу "Економічна свобода у світі - 2020".
Дивися повний текст Україна зайняла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі
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