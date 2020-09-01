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Україна зайняла останнє місце
за рівнем економічної...

Україна зайняла останнє місце за рівнем економічної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:48

Україна зайняла останнє місце за рівнем економічної...

Пропонуємо до обговорення:
Україна піднялася на сім позицій з 138 на 131 місце у рейтингу "Економічна свобода у світі - 2020".

Дивися повний текст Україна зайняла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі.
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