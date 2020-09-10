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Зростання пенсій в Україні:
скільки платитимуть по...

Зростання пенсій в Україні: скільки платитимуть по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:25

Зростання пенсій в Україні: скільки платитимуть по...

Пропонуємо до обговорення:
1 грудня в Україні відбудеться вже третє цього року підвищення соцстандартів – збільшення прожиткового мінімуму для всіх категорій населення, від немовлят до пенсіонерів.

Дивися повний текст Зростання пенсій в Україні: скільки платитимуть по інвалідності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:25

Цинизму нашей власти нет предела.Повышать больше всего максимальные пенсии,и меньше всего минимальные.Я бы всем чиновникам дал 1700 гривен,они и так не на зарплаты живут.
Scotch
 
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