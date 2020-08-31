Курс долара в Україні продовжує впевнено підвищуватися і вже у вересні може подолати психологічну позначку в 28 грн.
Дивися повний текст Курс долара рветься до рекордів за рік: прогноз експертів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 22:42
Курс долара рветься до рекордів за рік: прогноз експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс долара рветься до рекордів за рік: прогноз експертів.
Додано: Чет 10 вер, 2020 22:42
Да "КРАСАВЦЫ" добьются своего плана на курс к 30 грн. за доллар. За - то ЭКСПОРТЁРЫ будут довольны !!!)))
Додано: Чет 10 вер, 2020 23:08
Как там поживает НБУ со своими прогнозами по инфляции не более 5% при проседании гривны до 30/дол.? Кто будет держать гривну под 6% годовых (до вычета налогов) в банках, чтобы кредитовать экономику под низкие проценты, при двузначной инфляции?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|