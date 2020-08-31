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Курс долара рветься до рекордів
за рік: прогноз експертів

Курс долара рветься до рекордів за рік: прогноз експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:42

Курс долара рветься до рекордів за рік: прогноз експертів

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні продовжує впевнено підвищуватися і вже у вересні може подолати психологічну позначку в 28 грн.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 22:42

Да "КРАСАВЦЫ" добьются своего плана на курс к 30 грн. за доллар. За - то ЭКСПОРТЁРЫ будут довольны !!!)))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 23:08

Как там поживает НБУ со своими прогнозами по инфляции не более 5% при проседании гривны до 30/дол.? Кто будет держать гривну под 6% годовых (до вычета налогов) в банках, чтобы кредитовать экономику под низкие проценты, при двузначной инфляции?
Ragnar
 
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