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Apple придумала безпечнішу
альтернативу платежам по NFC

Apple придумала безпечнішу альтернативу платежам по NFC
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:22

Apple придумала безпечнішу альтернативу платежам по NFC

Пропонуємо до обговорення:
З моменту презентації системи мобільних платежів Apple Pay в 2014 році власники «яблучних» гаджетів могли розплачуватися в магазинах смартфоном або смарт-годинником за допомогою NFC. Однак в коді iOS 14 були виявлені натяки, що Apple хоче додати підтримку платежів за QR-кодами.

Дивися повний текст Apple придумала безпечнішу альтернативу платежам по NFC.
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