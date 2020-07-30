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Apple придумала безпечнішу альтернативу платежам по NFC
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:22
Пропонуємо до обговорення:
З моменту презентації системи мобільних платежів Apple Pay в 2014 році власники «яблучних» гаджетів могли розплачуватися в магазинах смартфоном або смарт-годинником за допомогою NFC. Однак в коді iOS 14 були виявлені натяки, що Apple хоче додати підтримку платежів за QR-кодами.
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