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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 0 5 0
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
0
0
4 - Нормально. Як і повинно бути.
0
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5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
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0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:00

izibank

izibank – легкий мобільний банк.

Інформаційна картка банку
izibank

Представник банку
izibank


З пов. Модератор
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:25

Поехали!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:25

Re: izibank

Всем удачи,
хрю!

https://izibank.com.ua/faq
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:46

Re: izibank

Я так розумію, це від Комсомолу відпочувався піонерський загін )))
Полистав тарифи, незрозрозуміло, яка максимальна сумма кешбеку для виводу?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:52

  Скупердяй написав:Я так розумію, це від Комсомолу відпочувався піонерський загін )))
Полистав тарифи, незрозрозуміло, яка максимальна сумма кешбеку для виводу?

Тое почитал, это момент не нашёл.
Пишут, что накапливаешь сколько хочешь, - а вот максимум сколько можно вывести - не написано

Ещё вопрос: округление на "цель" - с кредитных работает? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:07

  Вкладчик1234 написав:округление на "цель" - с кредитных работает? :)

Куда свыня не попадёт - её всегда к корыту тянет )
mustbe
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