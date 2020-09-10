izibank – легкий мобільний банк.
Інформаційна картка банку
izibank
Представник банку
izibank
З пов. Модератор
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:00
izibank
izibank – легкий мобільний банк.
Інформаційна картка банку
izibank
Представник банку
izibank
З пов. Модератор
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:25
Re: izibank
Всем удачи,
хрю!
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:46
Re: izibank
Я так розумію, це від Комсомолу відпочувався піонерський загін )))
Полистав тарифи, незрозрозуміло, яка максимальна сумма кешбеку для виводу?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:52
Тое почитал, это момент не нашёл.
Пишут, что накапливаешь сколько хочешь, - а вот максимум сколько можно вывести - не написано
Ещё вопрос: округление на "цель" - с кредитных работает?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:07
Куда свыня не попадёт - её всегда к корыту тянет )
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