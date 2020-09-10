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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:43
Вопрос к тем кто получил карту: в тас2ю карта изибанка отображается?
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unknownurl
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:01
Вкладчик1234 написав: Скупердяй написав:
Я так розумію, це від Комсомолу відпочувався піонерський загін )))
Полистав тарифи, незрозрозуміло, яка максимальна сумма кешбеку для виводу?
Тое почитал, это момент не нашёл.
Пишут, что накапливаешь сколько хочешь, - а вот максимум сколько можно вывести - не написано
Ещё вопрос: округление на "цель" - с кредитных работает?
Заокруглення коштів на картці відбувається лише за рахунок власних коштів.
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izibank
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:04
unknownurl написав:
Вопрос к тем кто получил карту: в тас2ю карта изибанка отображается?
Вітання,
izibank є окремим продуктом, та izi-картки відображаються саме в застосунку izibank
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izibank
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:10
izibank, доброго ранку)
Завантажив додаток, пройшов реєстрацію. Зі співробітником через телефон домовився, що карту доставлять до відділення у Слов'янську (Донецька обл).
Строки доставки у відділення які? Як я дізнаюся, що карта вже у відділенні?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:20
MASolomko написав:
Завантажив додаток, пройшов реєстрацію. Зі співробітником через телефон домовився, що карту доставлять до відділення у Слов'янську (Донецька обл).
А так можна? Мне представительница по телефону сказала, что карту в Запорожье получить пока нельзя никак - только в Куеве
. Получается врет? Или это чисто для Славянска такие привилегии?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:25
MASolomko написав:
izibank, доброго ранку)
Завантажив додаток, пройшов реєстрацію. Зі співробітником через телефон домовився, що карту доставлять до відділення у Слов'янську (Донецька обл).
Строки доставки у відділення які? Як я дізнаюся, що карта вже у відділенні?
Вітаю, MASolomko!
Розраховуємо на доставлення вашої картки вже на початку наступного тижня, ми проінформуємо додатково за допомогою телефонного дзвінка
Також вже чекаємо, коли ви отримаєте нашу картку)
Будемо вдячні за фідбек, щодо користування нашою карткою та мобільним застосунком.
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izibank
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:28
Flamingo написав: MASolomko написав:
Завантажив додаток, пройшов реєстрацію. Зі співробітником через телефон домовився, що карту доставлять до відділення у Слов'янську (Донецька обл).
А так можна? Мне представительница по телефону сказала, что карту в Запорожье получить пока нельзя никак - только в Куеве
. Получается врет? Или это чисто для Славянска такие привилегии?
Мне сказали, что в ЗП привезут
Сказали "будет сообщение, когда приедет", но я так понимаю - "это не точно"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:28
Flamingo, на прошлых выходных все делал. Они спросили город, в котором я нахожусь, сказали про бета-тест и возможность получить карту только в столице, но также сразу предложили её доставить в ближайшее отделение ТАС.
На другом форуме прочёл, что тоже чел договаримся доставить карту в отделение ТАС вне столицы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:40
MASolomko
да я ж не возражаю. Но я сегодня специально при разговоре спросил у представительницы: "А разве в отделение ТАСкомбанка вы доставить не можете?" - ответ был: "Нет, только Киев".
Отсюда вопрос к представителю банка - так где все-таки правда? Изибанк доставляет карты в регионы для получения их через отделения ТАСкомбанка или нет?
А то как то не красиво начинать работу с обмана
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:42
Интересно, каким образом будет выполняться цель в "300к карт", и "проникновение в регионы", если на моменте видим фактически отсутствующую дистрибуцию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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- Форумчанин року
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- Повідомлень: 12546
- З нами з: 18.04.15
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- Подякували: 3316 раз.
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