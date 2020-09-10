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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123>

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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:43

Re: izibank

Вопрос к тем кто получил карту: в тас2ю карта изибанка отображается?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:01

  Вкладчик1234 написав:
  Скупердяй написав:Я так розумію, це від Комсомолу відпочувався піонерський загін )))
Полистав тарифи, незрозрозуміло, яка максимальна сумма кешбеку для виводу?

Тое почитал, это момент не нашёл.
Пишут, что накапливаешь сколько хочешь, - а вот максимум сколько можно вывести - не написано

Ещё вопрос: округление на "цель" - с кредитных работает? :)

Заокруглення коштів на картці відбувається лише за рахунок власних коштів.
izibank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:04

  unknownurl написав:Вопрос к тем кто получил карту: в тас2ю карта изибанка отображается?


Вітання,
izibank є окремим продуктом, та izi-картки відображаються саме в застосунку izibank 8)
izibank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:10

Re: izibank

izibank, доброго ранку)

Завантажив додаток, пройшов реєстрацію. Зі співробітником через телефон домовився, що карту доставлять до відділення у Слов'янську (Донецька обл).

Строки доставки у відділення які? Як я дізнаюся, що карта вже у відділенні?
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:20

  MASolomko написав:Завантажив додаток, пройшов реєстрацію. Зі співробітником через телефон домовився, що карту доставлять до відділення у Слов'янську (Донецька обл).

А так можна? Мне представительница по телефону сказала, что карту в Запорожье получить пока нельзя никак - только в Куеве :(. Получается врет? Или это чисто для Славянска такие привилегии?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:25

  MASolomko написав:izibank, доброго ранку)

Завантажив додаток, пройшов реєстрацію. Зі співробітником через телефон домовився, що карту доставлять до відділення у Слов'янську (Донецька обл).

Строки доставки у відділення які? Як я дізнаюся, що карта вже у відділенні?


Вітаю, MASolomko!
Розраховуємо на доставлення вашої картки вже на початку наступного тижня, ми проінформуємо додатково за допомогою телефонного дзвінка :wink:

Також вже чекаємо, коли ви отримаєте нашу картку)

Будемо вдячні за фідбек, щодо користування нашою карткою та мобільним застосунком.
izibank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:28

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Завантажив додаток, пройшов реєстрацію. Зі співробітником через телефон домовився, що карту доставлять до відділення у Слов'янську (Донецька обл).

А так можна? Мне представительница по телефону сказала, что карту в Запорожье получить пока нельзя никак - только в Куеве :(. Получается врет? Или это чисто для Славянска такие привилегии?

Мне сказали, что в ЗП привезут :)
Сказали "будет сообщение, когда приедет", но я так понимаю - "это не точно" :lol:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:28

Re: izibank

Flamingo, на прошлых выходных все делал. Они спросили город, в котором я нахожусь, сказали про бета-тест и возможность получить карту только в столице, но также сразу предложили её доставить в ближайшее отделение ТАС.

На другом форуме прочёл, что тоже чел договаримся доставить карту в отделение ТАС вне столицы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:40

MASolomko да я ж не возражаю. Но я сегодня специально при разговоре спросил у представительницы: "А разве в отделение ТАСкомбанка вы доставить не можете?" - ответ был: "Нет, только Киев".

Отсюда вопрос к представителю банка - так где все-таки правда? Изибанк доставляет карты в регионы для получения их через отделения ТАСкомбанка или нет?
А то как то не красиво начинать работу с обмана :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:42

Интересно, каким образом будет выполняться цель в "300к карт", и "проникновение в регионы", если на моменте видим фактически отсутствующую дистрибуцию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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