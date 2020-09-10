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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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izibank 0 5 0
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
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2 - Погано. Некомпетентно.
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3 - Задовільно. Хотілося б краще.
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4 - Нормально. Як і повинно бути.
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5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:47

  Вкладчик1234 написав:Интересно, каким образом будет выполняться цель в "300к карт", и "проникновение в регионы", если на моменте видим фактически отсутствующую дистрибуцию

Рефу ждём и виртуалку бы.Мне пластик и не надо,тут из-за оборота нала в сити24 .Алка изей,монЯ боксом
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:52

  Вкладчик1234 написав:Интересно, каким образом будет выполняться цель в "300к карт", и "проникновение в регионы", если на моменте видим фактически отсутствующую дистрибуцию
это недостижимо без сладких условий которые недоступны у аллы, мони и форварда. или будет изи пылиться вместе со спортбанком тодобанком и другими =, имхо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:54

Re: izibank

izibank написав:
  unknownurl написав:Вопрос к тем кто получил карту: в тас2ю карта изибанка отображается?


Вітання,
izibank є окремим продуктом, та izi-картки відображаються саме в застосунку izibank 8)
Тогда плохо, учитывая то, что разрешена лишь одна сессия.
Надеюсь будет открытое апи.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:08

так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:47

Для работы приложения izibank необходима минимальная версия операционной системы Android 5.1, а іOS появится в ближайшее время.

Расскажите им, что iOS - уже появилась, много лет назад )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:52

  omb написав:так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?

Не, таких "преимуществ" - много:
Процент на остаток - 3%
Снятие нала в чужих банкоматах - 1%
п2п больше 10к - 0.5%
итд )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:06

  omb написав:так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?

Напевне ключова перевага, це безлімітний кешбек. Але думаю це ненадовго, полюбому вріжуть ліміти після етапу тестування і вся перевага закінчиться.
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:14

Re: izibank

Как работает izibank. Обзор и тест нового банка в смартфоне

https://ain.ua/2020/09/11/test-izibank/
unknownurl
 
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