izibank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:47
Вкладчик1234 написав:
Интересно, каким образом будет выполняться цель в "300к карт", и "проникновение в регионы", если на моменте видим фактически отсутствующую дистрибуцию
Рефу ждём и виртуалку бы.Мне пластик и не надо,тут из-за оборота нала в сити24 .Алка изей,монЯ боксом
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 4518
З нами з: 03.12.14
Подякував: 601 раз.
Подякували: 766 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:52
Вкладчик1234 написав:
Интересно, каким образом будет выполняться цель в "300к карт", и "проникновение в регионы", если на моменте видим фактически отсутствующую дистрибуцию
это недостижимо без сладких условий которые недоступны у аллы, мони и форварда. или будет изи пылиться вместе со спортбанком тодобанком и другими =, имхо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Повідомлень: 4448
З нами з: 06.04.16
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1266 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:54
izibank написав: unknownurl написав:
Вопрос к тем кто получил карту: в тас2ю карта изибанка отображается?
Вітання,
izibank є окремим продуктом, та izi-картки відображаються саме в застосунку izibank
Тогда плохо, учитывая то, что разрешена лишь одна сессия.
Надеюсь будет открытое апи.
unknownurl
Повідомлень: 155
З нами з: 01.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:08
так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2051
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:47
Для работы приложения izibank необходима минимальная версия операционной системы Android 5.1,
а іOS появится в ближайшее время.
Расскажите им, что iOS - уже появилась, много лет назад )
mustbe
Повідомлень: 4733
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 412 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:52
omb написав:
так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Не, таких "преимуществ" - много:
Процент на остаток - 3%
Снятие нала в чужих банкоматах - 1%
п2п больше 10к - 0.5%
итд )
mustbe
Повідомлень: 4733
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 412 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:06
omb написав:
так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Напевне ключова перевага, це безлімітний кешбек. Але думаю це ненадовго, полюбому вріжуть ліміти після етапу тестування і вся перевага закінчиться.
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Повідомлень: 10128
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 719 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:14
Как работает izibank. Обзор и тест нового банка в смартфоне
https://ain.ua/2020/09/11/test-izibank/
unknownurl
Повідомлень: 155
З нами з: 01.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:35
Скупердяй написав: omb написав:
так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Напевне ключова перевага, це безлімітний кешбек. Але думаю це ненадовго, полюбому вріжуть ліміти після етапу тестування і вся перевага закінчиться.
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?
Вітаю, це за один платіж.
izibank
Представник банку
Повідомлень: 5
З нами з: 10.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:49
mustbe написав: omb написав:
так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Не, таких "преимуществ" - много:
Процент на остаток - 3%
Снятие нала в чужих банкоматах - 1%
п2п больше 10к - 0.5%
итд )
ну это прорыв рынка конечно
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2051
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему