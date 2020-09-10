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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:30
omb написав: mustbe написав: omb написав:
так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Не, таких "преимуществ" - много:
Процент на остаток - 3%
Снятие нала в чужих банкоматах - 1%
п2п больше 10к - 0.5%
итд )
ну это прорыв рынка конечно
Безлимитный кешбек это конечно неплохо, но 1% это слабенько. izibank
, берите пример с моно, они привлекли юзеров нормальным процентом кешбека, а потом как и они прикрутите гайки
. имхо, на данный момент продукт особо ничем не цепляет, как вы собираетесь 300 тыс карт в год продать это для меня загадка.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:06
Изя - очередной параноик.
На рутованном девайсе даже не запускается.
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mustbe
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:08
Тема стикеров не расскрыта.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:05
Скупердяй написав: omb написав:
так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Напевне ключова перевага, це безлімітний кешбек. Але думаю це ненадовго, полюбому вріжуть ліміти після етапу тестування і вся перевага закінчиться.
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?
в Туду кешбек тоже безлимитный
и таки тоже с налогом (
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cohan
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:33
cohan написав: Скупердяй написав: omb написав:
так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Напевне ключова перевага, це безлімітний кешбек. Але думаю це ненадовго, полюбому вріжуть ліміти після етапу тестування і вся перевага закінчиться.
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?
в Туду кешбек тоже безлимитный
и таки тоже с налогом (
а тут також 1% брудними?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:43
Скупердяй написав:
а тут також 1% брудними?
Да
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:17
Скупердяй а тут ще й за власні кошти (бо ліміт не наллють). Карту активув, подивився на це чудо фінтеху і відправив у відстійник. До г-пея, до речі, підключилась. МС більше навіть лінь було перевіряти.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:20
omb написав:так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Для шанувальників помаранчевого кольору, вигляд карти дуже сподобається
.......
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Boundless
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:25
mustbe написав:
Для работы приложения izibank необходима минимальная версия операционной системы Android 5.1, а іOS появится в ближайшее время.
Расскажите им, что iOS - уже появилась, много лет назад )
Чудаки эти izi! Не помню где вывешивали, но по статистике смартфонов на ios около 20%, но делают они 80% транзакций (по объёму так точно). Не запустив приложения для айфонов априори лишили себя 80% доходов.
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DONALD
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:31
DONALD написав: mustbe написав:
Для работы приложения izibank необходима минимальная версия операционной системы Android 5.1, а іOS появится в ближайшее время.
Расскажите им, что iOS - уже появилась, много лет назад )
Чудаки эти izi! Не помню где вывешивали, но по статистике смартфонов на ios около 20%, но делают они 80% транзакций (по объёму так точно). Не запустив приложения для айфонов априори лишили себя 80% доходов.
По ходу вы просто читали рекламную статью по продвижению "надкусаных яблок".
Зы. Чтоб не офтоп: по ходу представитель изи куда надо инфу с форума передает. Мне час назад перезвонили и сказали: "мы вам утром сказали, что нет возможности переслать карту в Запорожье, но подумали - вам будет удобно получить карту в отделении Таса?" В общем в регионы "лед тронулся, господа присяжные заседатели"
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 11 вер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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