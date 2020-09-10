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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 0 5 0
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - Погано. Некомпетентно.
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0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
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4 - Нормально. Як і повинно бути.
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5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:30

  omb написав:
  mustbe написав:
  omb написав:так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?

Не, таких "преимуществ" - много:
Процент на остаток - 3%
Снятие нала в чужих банкоматах - 1%
п2п больше 10к - 0.5%
итд )
ну это прорыв рынка конечно :)


Безлимитный кешбек это конечно неплохо, но 1% это слабенько. izibank, берите пример с моно, они привлекли юзеров нормальным процентом кешбека, а потом как и они прикрутите гайки :D . имхо, на данный момент продукт особо ничем не цепляет, как вы собираетесь 300 тыс карт в год продать это для меня загадка.
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Изя - очередной параноик.
На рутованном девайсе даже не запускается.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:08

Re: izibank

Тема стикеров не расскрыта.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:05

  Скупердяй написав:
  omb написав:так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?

Напевне ключова перевага, це безлімітний кешбек. Але думаю це ненадовго, полюбому вріжуть ліміти після етапу тестування і вся перевага закінчиться.
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?


в Туду кешбек тоже безлимитный
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cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:33

  cohan написав:
  Скупердяй написав:
  omb написав:так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?

Напевне ключова перевага, це безлімітний кешбек. Але думаю це ненадовго, полюбому вріжуть ліміти після етапу тестування і вся перевага закінчиться.
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?


в Туду кешбек тоже безлимитный
и таки тоже с налогом (

а тут також 1% брудними? :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:43

  Скупердяй написав:а тут також 1% брудними?

Да
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:17

Скупердяй а тут ще й за власні кошти (бо ліміт не наллють). Карту активув, подивився на це чудо фінтеху і відправив у відстійник. До г-пея, до речі, підключилась. МС більше навіть лінь було перевіряти.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:20

Re: izibank

omb написав:так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Для шанувальників помаранчевого кольору, вигляд карти дуже сподобається
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:25

  mustbe написав:
Для работы приложения izibank необходима минимальная версия операционной системы Android 5.1, а іOS появится в ближайшее время.

Расскажите им, что iOS - уже появилась, много лет назад )

Чудаки эти izi! Не помню где вывешивали, но по статистике смартфонов на ios около 20%, но делают они 80% транзакций (по объёму так точно). Не запустив приложения для айфонов априори лишили себя 80% доходов.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:31

  DONALD написав:
  mustbe написав:
Для работы приложения izibank необходима минимальная версия операционной системы Android 5.1, а іOS появится в ближайшее время.

Расскажите им, что iOS - уже появилась, много лет назад )

Чудаки эти izi! Не помню где вывешивали, но по статистике смартфонов на ios около 20%, но делают они 80% транзакций (по объёму так точно). Не запустив приложения для айфонов априори лишили себя 80% доходов.

По ходу вы просто читали рекламную статью по продвижению "надкусаных яблок". ;)

Зы. Чтоб не офтоп: по ходу представитель изи куда надо инфу с форума передает. Мне час назад перезвонили и сказали: "мы вам утром сказали, что нет возможности переслать карту в Запорожье, но подумали - вам будет удобно получить карту в отделении Таса?" В общем в регионы "лед тронулся, господа присяжные заседатели" :)
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 11 вер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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