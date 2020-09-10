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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 0 5 0
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
0
0
4 - Нормально. Як і повинно бути.
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5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:32

  DONALD написав:Чудаки эти izi! Не помню где вывешивали, но по статистике смартфонов на ios около 20%, но делают они 80% транзакций (по объёму так точно). Не запустив приложения для айфонов априори лишили себя 80% доходов

Это траты в магазине приложений вроде
Просто айфонщики покупают то, что бесплатно на андроиде
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:44

  Boundless написав:
omb написав:так кроме 1% за все еще что-то интересное есть? или это ключевое преимущество?
Для шанувальників помаранчевого кольору, вигляд карти дуже сподобається

вона наче червона? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:45

  Вкладчик1234 написав:
  DONALD написав:Чудаки эти izi! Не помню где вывешивали, но по статистике смартфонов на ios около 20%, но делают они 80% транзакций (по объёму так точно). Не запустив приложения для айфонов априори лишили себя 80% доходов

Это траты в магазине приложений вроде
Просто айфонщики покупают то, что бесплатно на андроиде

пусть изи, но сейчас просто взяли и яблочников абидели :mrgreen:
пс. статистику 80/20 я не нашел, тем более спорная связь на счет g-pay/apple pay, а тем более физического пластика.
ппс. зато нашел статистику на хабре, % владельцев огрызков среди малолеток и блондинок выше :P
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Ромасик
 
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izibank (43)
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