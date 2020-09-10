Это траты в магазине приложений вроде
Просто айфонщики покупают то, что бесплатно на андроиде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:32
Это траты в магазине приложений вроде
Просто айфонщики покупают то, что бесплатно на андроиде
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:44
вона наче червона?
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:45
пусть изи, но сейчас просто взяли и яблочников абидели
пс. статистику 80/20 я не нашел, тем более спорная связь на счет g-pay/apple pay, а тем более физического пластика.
ппс. зато нашел статистику на хабре, % владельцев огрызков среди малолеток и блондинок выше
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