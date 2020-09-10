Это траты в магазине приложений вроде
Просто айфонщики покупают то, что бесплатно на андроиде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:32
Это траты в магазине приложений вроде
Просто айфонщики покупают то, что бесплатно на андроиде
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:44
вона наче червона?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:45
пусть изи, но сейчас просто взяли и яблочников абидели
пс. статистику 80/20 я не нашел, тем более спорная связь на счет g-pay/apple pay, а тем более физического пластика.
ппс. зато нашел статистику на хабре, % владельцев огрызков среди малолеток и блондинок выше
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:48
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:16
izibank
вітання!
привідкрийте серкер вашого маркетингу, чи плануєте якісь заохочувальні акції, призи та сюрпризи!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:26
Вроде обещают рефералку, так что не сильно спешите, кому не горит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:27
izibank, а ви знаєте, що таке помаранч?
255,0,0 - червоний
255,127,0 - помаранчевий
255,255,0 - жовтий
ваш колір 255,58,0
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:41
Ну почему не достижимо? Доведут отделениям ТАСа план по впариванию карт изибанка и будут те навязывать всем клиентам ТАСа эти "чудо-карты".
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:41
так, плануємо
але поки що - це секрет, слідкуйте за новинами в наших соцмережах Facebook та Instagram, а також на нашому офіційному сайті -
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:51
Re: izibank
и чем Изя интереснее Мони?
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