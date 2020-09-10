гарні кольори,
та наш також помаранчевий, точніше Orange Red, джерело -
дякуємо за уважність
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:03
гарні кольори,
та наш також помаранчевий, точніше Orange Red, джерело -
дякуємо за уважність
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:28
Arien пока особо ничем. Но Ждем-с. А пока ознакомтесь просто со списком преимуществ от коллеги mustbe viewtopic.php?p=5055409#p5055409
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:28
У Мони было рядом ,но давно
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:29
в итд. Swift , Sepa.
Да и голосовала пока пуста))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:58
переказ коштів з картки на картку через
мобільний додаток (власні кошти) безкоштовно
НЕмає про 0,5% за більше 10000. Ні?
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:12
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:14
Re: izibank
Позвонили сами и исправились?
Если да, то респект представителю izibank на форуме
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:35
MASolomko да сами. Между утренним и вечерним звонком - промежуток 7 часов. Если это правда заслуга представителя - СПАСИБО!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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