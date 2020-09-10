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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 0 5 0
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
0
0
4 - Нормально. Як і повинно бути.
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0
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:03

  Ромасик написав:izibank, а ви знаєте, що таке помаранч? :o

255,0,0 - червоний
255,127,0 - помаранчевий
255,255,0 - жовтий

ваш колір 255,58,0 :idea:


гарні кольори,
та наш також помаранчевий, точніше Orange Red, джерело - https://www.htmlcsscolor.com/hex/FF3A00
дякуємо за уважність :)
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 8
З нами з: 10.09.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:28

Arien пока особо ничем. Но Ждем-с. А пока ознакомтесь просто со списком преимуществ от коллеги mustbe :) viewtopic.php?p=5055409#p5055409
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4874
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Подякував: 85 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:28

  Ромасик написав:пс. статистику 80/20 я не нашел,

У Мони было рядом ,но давно https://t.me/OGoMono/153
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлень: 4523
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Подякував: 601 раз.
Подякували: 766 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:29

  Flamingo написав:Arien пока особо ничем. Но Ждем-с. А пока ознакомтесь просто со списком преимуществ от коллеги mustbe :) viewtopic.php?p=5055409#p5055409
в итд. Swift , Sepa.
Да и голосовала пока пуста))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 03.12.14
Подякував: 601 раз.
Подякували: 766 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:58

переказ коштів з картки на картку через
мобільний додаток (власні кошти) безкоштовно
НЕмає про 0,5% за більше 10000. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34382
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:12

  Квесторе_поверніться написав:переказ коштів з картки на картку через
мобільний додаток (власні кошти) безкоштовно
НЕмає про 0,5% за більше 10000. Ні?

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 03.12.14
Подякував: 601 раз.
Подякували: 766 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:14

Re: izibank

  Flamingo написав:Мне час назад перезвонили и сказали: "мы вам утром сказали, что нет возможности переслать карту в Запорожье, но подумали - вам будет удобно получить карту в отделении Таса?"
Позвонили сами и исправились?

Если да, то респект представителю izibank на форуме :)
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MASolomko
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Повідомлень: 2355
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Подякував: 208 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:35

MASolomko да сами. Между утренним и вечерним звонком - промежуток 7 часов. Если это правда заслуга представителя - СПАСИБО!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4874
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
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  #<1 ... 3456
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