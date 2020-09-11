Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.omb написав:Faceless ну в смысле, с моней же конкурируют, а там прикольные
#нахіба это ж оттуда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:47
Re: izibank
Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.
#нахіба это ж оттуда
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:07
FF3A00 - нестандартный цвет, не имеющий названия.
Он близок к OrangeRed (FF4500), но им не является
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:28
Ну так блондинка с телефоном за 1-1,5 куе знамо больше тратит чем ...ну скажем так человек, который пользует Ксиоми какое-нибудь. Тут прямая связь.
Малолетки также. Современная наука доказала что зоны мозга ответственные за торможение желаний формируются примерно к 25 годам.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:32
Re: izibank
нада хайп!
+50грн !
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:51
и тут приврали))
поскольку 3А краснее чем 45, то так и быть, на фразу Red Orange (красный с оттенком оранжевого) я соглашусь, или кратко "красный"
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:55
DONALD, блондинки не пойдут оформлять непонятную изи-кард. Для них моня сложно. У меня есть такие примеры на работе с огрызком трехкамерным. А шмотки в кропе стоковые покупает зарплатной картой бабы Вали с 0% на остаток.
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