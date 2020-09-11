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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 1
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
100%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
0
0
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:47

Re: izibank

omb написав:Faceless ну в смысле, с моней же конкурируют, а там прикольные
Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.
#нахіба это ж оттуда :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:07

  izibank написав:наш також помаранчевий, точніше Orange Red

FF3A00 - нестандартный цвет, не имеющий названия.
Он близок к OrangeRed (FF4500), но им не является
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:28

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:
  DONALD написав:Чудаки эти izi! Не помню где вывешивали, но по статистике смартфонов на ios около 20%, но делают они 80% транзакций (по объёму так точно). Не запустив приложения для айфонов априори лишили себя 80% доходов

Это траты в магазине приложений вроде
Просто айфонщики покупают то, что бесплатно на андроиде

пусть изи, но сейчас просто взяли и яблочников абидели :mrgreen:
пс. статистику 80/20 я не нашел, тем более спорная связь на счет g-pay/apple pay, а тем более физического пластика.
ппс. зато нашел статистику на хабре, % владельцев огрызков среди малолеток и блондинок выше :P

Ну так блондинка с телефоном за 1-1,5 куе знамо больше тратит чем ...ну скажем так человек, который пользует Ксиоми какое-нибудь. Тут прямая связь.
Малолетки также. Современная наука доказала что зоны мозга ответственные за торможение желаний формируются примерно к 25 годам.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:32

Re: izibank

  mustbe написав:Надо дать хоть какую-то замануху. Хоть что-то.
  mustbe написав:Надо дать хоть какую-то замануху. Хоть что-то.


нада хайп!



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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:51

  mustbe написав:
  izibank написав:наш також помаранчевий, точніше Orange Red

FF3A00 - нестандартный цвет, не имеющий названия.
Он близок к OrangeRed (FF4500), но им не является

и тут приврали))
поскольку 3А краснее чем 45, то так и быть, на фразу Red Orange (красный с оттенком оранжевого) я соглашусь, или кратко "красный" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:55

DONALD, блондинки не пойдут оформлять непонятную изи-кард. Для них моня сложно. У меня есть такие примеры на работе с огрызком трехкамерным. А шмотки в кропе стоковые покупает зарплатной картой бабы Вали с 0% на остаток.
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