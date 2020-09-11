Додано: Суб 12 вер, 2020 11:45

Не знаю, почему тут так всем не нравится этот izibank. Да, плюшек не очень много, но регистрация в приложении выполнена на уровень выше чем у того же о.банка (вообще удивлен как можно было выпустить такой сырой продукт на рынок, ещё и сразу в продакшн).

Пора просто свыкнуться с идеей того, что будет появляться все больше мобильных банков в Украине и они будут очень похожи друг на друга. Да, моно был первым, но теперь их все будет больше и больше. Но самое главное отличие заключается в том, какой сервис они будут предлагать и насколько много багов будет встречаться. Тот же моно уже достаточно сильно опустился в качестве обслуживания и колве багов в приложении.