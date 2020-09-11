Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.omb написав:Faceless ну в смысле, с моней же конкурируют, а там прикольные
#нахіба это ж оттуда
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:47
Re: izibank
Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.
#нахіба это ж оттуда
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:07
FF3A00 - нестандартный цвет, не имеющий названия.
Он близок к OrangeRed (FF4500), но им не является
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:28
Ну так блондинка с телефоном за 1-1,5 куе знамо больше тратит чем ...ну скажем так человек, который пользует Ксиоми какое-нибудь. Тут прямая связь.
Малолетки также. Современная наука доказала что зоны мозга ответственные за торможение желаний формируются примерно к 25 годам.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:32
Re: izibank
нада хайп!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:51
и тут приврали))
поскольку 3А краснее чем 45, то так и быть, на фразу Red Orange (красный с оттенком оранжевого) я соглашусь, или кратко "красный"
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:55
DONALD, блондинки не пойдут оформлять непонятную изи-кард. Для них моня сложно. У меня есть такие примеры на работе с огрызком трехкамерным. А шмотки в кропе стоковые покупает зарплатной картой бабы Вали с 0% на остаток.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: П'ят 11 вер, 2020 23:18
FF3A00 никак не краснее FF4500. Они оба красны под завязку, по самые помидоры.
Просто FF3A00 - менее зелёный, чем FF4500 )
Додано: Суб 12 вер, 2020 11:45
Re: izibank
Не знаю, почему тут так всем не нравится этот izibank. Да, плюшек не очень много, но регистрация в приложении выполнена на уровень выше чем у того же о.банка (вообще удивлен как можно было выпустить такой сырой продукт на рынок, ещё и сразу в продакшн).
Пора просто свыкнуться с идеей того, что будет появляться все больше мобильных банков в Украине и они будут очень похожи друг на друга. Да, моно был первым, но теперь их все будет больше и больше. Но самое главное отличие заключается в том, какой сервис они будут предлагать и насколько много багов будет встречаться. Тот же моно уже достаточно сильно опустился в качестве обслуживания и колве багов в приложении.
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:30
Re: izibank
Лично у меня никакой непрязни ни к izibank, ни к другим подобно рода проектам нет. Даже наоборот, интересует новое. Поэтому заказал карту фактически только потому что хочется повозиться с новым продуктом (я на бете monobank, А-Банк, Приват24, Sportbank и некоторых небанковских продуктов, в первых рядах оформил О.Карту). Если смотреть на izibank исключительно как на банк, то он меня ничем не цепляет. Тот же О.Банк, на регистрацию карты в котором я убил кучу времени, интересен кешбэком 5% на онлайн-оплаты за кредитные средства, и сейчас у меня О.Карта является одной из двух основных карт. Карту же izibank с учетом текущих условий, после того, как приложение мне станет неинтересным, буду использовать редко, скорее всего, только для покупок в категориях, не покрытых другими картами. Для большинства же пользователей этот банк неинтересен изначально, поскольку приложение, как таковое их мало интересует.
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:45
Да, "киллер-фичи" нет.
Ни процента на остаток
Ни "киллер-кешбека"
Бесплатный манисенд с ограничениями, когда конкуренты дают без условий
Снятие налички (мне неинтересно, но кто-то бы пользовался) - тоже с условиями
Рассрочки, оплаты частями (я мало пользуюсь) - но кому-то очень важно
Кредитный лимит - пока под вопросом, есть подозрение на жесткий скоринг
Грейс - немного больше, чем стандарт у большинства. Но слабо. Это единственное, что хоть как-то выделяет эту карту среди конкурентов. Хотя опять же - вопрос выдачи лимитов может нивелировать это преимущество
Я уже начал оформлять, и уже конечно заберу карту, - но тяжело найти причины, чтобы карта была хоть в первой пятёрке
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
|