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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 1
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
100%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
0
0
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:50

  Вкладчик1234 написав:тяжело найти причины, чтобы карта была хоть в первой пятёрке

Зима - близко.
Будет чем лобовуху чистить в январе )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:53

Я зрозумів цільову аудиторію. Якщо щоп'ятниці Кристал заїдати лобстерами у ікрі, то альтернатив немає!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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izibank (72)
12.09.2020 12:53
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