Зима - близко.
Будет чем лобовуху чистить в январе )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:50
Зима - близко.
Будет чем лобовуху чистить в январе )
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:53
Я зрозумів цільову аудиторію. Якщо щоп'ятниці Кристал заїдати лобстерами у ікрі, то альтернатив немає!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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