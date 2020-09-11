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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:50
Вкладчик1234 написав:
тяжело найти причины, чтобы карта была хоть в первой пятёрке
Зима - близко.
Будет чем лобовуху чистить в январе )
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:53
Я зрозумів цільову аудиторію. Якщо щоп'ятниці Кристал заїдати лобстерами у ікрі, то альтернатив немає!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:34
Кстати, а кто-то не из Киева уже получил? Интересно, сколько идет до отделения ТАС не в Киеве. На другом форуме читал, что ждать примерно неделю. Я заказал 5 сентября, так что карта бы должна быть на подходе.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:58
Flamingo написав:MASolomko
да я ж не возражаю. Но я сегодня специально при разговоре спросил у представительницы: "А разве в отделение ТАСкомбанка вы доставить не можете?" - ответ был: "Нет, только Киев".
Отсюда вопрос к представителю банка - так где все-таки правда? Изибанк доставляет карты в регионы для получения их через отделения ТАСкомбанка или нет?
А то как то не красиво начинать работу с обмана
врут похоже. мне тоже сказали, что пока бета - могут в отделение ТАСа в моем городе доставить. Пока жду.
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