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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2 5 2
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
1
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
50%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
0
0
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:50

  Вкладчик1234 написав:тяжело найти причины, чтобы карта была хоть в первой пятёрке

Зима - близко.
Будет чем лобовуху чистить в январе )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 12:53

Я зрозумів цільову аудиторію. Якщо щоп'ятниці Кристал заїдати лобстерами у ікрі, то альтернатив немає!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:34

Re: izibank

Кстати, а кто-то не из Киева уже получил? Интересно, сколько идет до отделения ТАС не в Киеве. На другом форуме читал, что ждать примерно неделю. Я заказал 5 сентября, так что карта бы должна быть на подходе.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:58

  Flamingo написав:MASolomko да я ж не возражаю. Но я сегодня специально при разговоре спросил у представительницы: "А разве в отделение ТАСкомбанка вы доставить не можете?" - ответ был: "Нет, только Киев".

Отсюда вопрос к представителю банка - так где все-таки правда? Изибанк доставляет карты в регионы для получения их через отделения ТАСкомбанка или нет?
А то как то не красиво начинать работу с обмана :(

врут похоже. мне тоже сказали, что пока бета - могут в отделение ТАСа в моем городе доставить. Пока жду.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 15:58

  Faceless написав:
omb написав:Faceless ну в смысле, с моней же конкурируют, а там прикольные
Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.
#нахіба это ж оттуда :)

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izibank
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:01

Re: izibank

Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:09

  gonzo написав:Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?


в ручному режимі, до 7 днів
izibank
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:10

  gonzo написав:Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?

Мне в течение суток. Но надо давать электронку от гугл аккаунта, через который будете потом ставить.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:19

Что-то я не понял лёгкого ажиотажа среди коллег :D У меня был план на все интересные кредитки для получения в этом году - Форвард, Юнекс, О.Банк. План выполнен 8)

Зачем Изя - ну никак не пойму :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:21

  izibank написав:
  Faceless написав:Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.
#нахіба это ж оттуда :)



Як більше отримати?
Faceless
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  #<1 ... 6789>
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